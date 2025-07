Strix Point et Strix Halo sont les APU les plus populaires chez AMD. Rappelons qu'un APU est un processeur qui dispose d'une solution graphique intégrée bien plus musclée que sur un CPU. Un iGPU en mesure de faire oublier l'absence de carte graphique dédiée dans la machine.

La sortie de la plus puissante puce Strix Point - le Ryzen AI 9 HX 370 – a déjà fait couler pas mal d'encre. Pourtant, avec ses « seulement » 12 cœurs CPU Zen 5 et 16 unités de calcul RNDA 3.5, la puce est très loin du plus costaud des Strix Halo qui devrait affoler les compteurs sitôt sa disponibilité généralisée.

Il faut dire que, sur le papier, le Ryzen AI Max+ 395 est une vraie bête de course. On garde le duo d'architecture Zen 5 / RDNA 3.5 de Strix Point, mais il est cette fois question de 16 cœurs CPU et de 40 unités de calcul GPU. Oui, 40. Avec ça, AMD envisage de concurrencer la GeForce RTX 4070.

Si les annonces se sont multipliées ces derniers mois avec, par exemple cette machine signée Framework, la commercialisation ne concerne encore qu'un seul PC, le GMKtec EVO-X2. Et encore, malgré l'annonce de son fabricant, la machine semble particulièrement difficile à trouver dans le commerce.