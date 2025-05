Afin de faire bonne mesure, le GMKtec EVO-X2 avait lancé les précommandes de sa machine avec la bagatelle de 128 Go de mémoire vive et un SSD de 2 To pour un tarif voisin des 2 000 dollars donc. Il est heureusement à noter qu'une version un peu moins dotée est accessible pour 1 399 dollars : on se contentera alors de 64 Go de RAM (LPDDR5X-8000) et d'une SSD de 1 To.