Sur le papier, la gamme Strix Halo est une évolution des Strix Point, mais une évolution dans les grandes largeurs alors que les puces Strix Point ont déjà des arguments intéressants à faire valoir avec, par exemple, 16 unités de calcul GPU en RDNA 3.5.

Mais voilà, avec Strix Halo, AMD souhaite pousser beaucoup plus loin le concept de l'APU. Rappelons qu'un APU est un processeur qui possède bien sûr une partie CPU performante, mais à laquelle on associe une partie GPU bien plus musclée que les iGPU dont on peut avoir l'habitude. Et dans le cas de Strix Halo, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus puissant.

Sur le papier, une puce Strix Halo peut effectivement compter sur un maximum de 16 cœurs/32 threads Zen 5 auxquels sont donc associés jusqu'à 40 unités de calcul RDNA 3.5 pour des performances graphiques de premier plan sur une machine au format censé être très compact. D'ailleurs, même le plus puissant Strix Halo ne devrait pas dépasser les 130 watts de TDP.