À titre de comparaison, sur le même benchmark, la GeForce RTX 4060 obtient un peu plus de 63 200 points, contre environ 73 700 points pour la GeForce RTX 4070.

On peut toutefois imaginer qu'avec de plus amples optimisations et des drivers définitifs, cet iGPU sera en mesure d'approcher les scores de la RTX 4070 sur Geekbench Vulkan. Une prestation qu'il convient néanmoins de relativiser : en gaming à proprement parler, la Radeon 8060S intégrée aux puces « Strix Halo » devrait être moins performante que les actuelles cartes graphiques de milieu de gamme de NVIDIA.

On peut néanmoins s'attendre à des performances graphiques avantageuses, comme le suggérait la fuite de cet appareil gaming signé ASUS. Autrefois équipé d'un tandem CPU + GPU dédié, ce produit ne miserait plus que sur une seule et unique puce « Strix Halo » à tout faire. De quoi susciter l'intérêt.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'on voit fuiter un processeur AMD Strix Halo regroupant 16 cœurs Zen 5, et 40 unités de calcul RDNA 3.5. Il y a quelques mois, une puce similaire avait effectivement déjà été repérée en ligne par le site spécialisé VideoCardz, dont nous nous faisions l'écho.