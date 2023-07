Strix Point et Strix Halo : premières infos sur les processeurs Ryzen 8000 d'AMD

Dans le cas de Strix Point, on parle de 12 cœurs avec quatre cœurs Zen5 et huit cœurs Zen5c. Toute la question sera de savoir à quel point les Zen5c sont moins performants/plus efficaces que les Zen5. Sur Phœnix 2, tout porte à croire que la différence entre les Zen4 et les Zen4c est assez réduite, il s'agit principalement de réduire la mémoire cache associée.

Ainsi conçue, Strix Point serait une bonne candidate pour succéder aux Ryzen 7040, les Phœnix. On remarque notamment la présence de 16 unités de calcul RDNA3.5 pour la partie graphique et un TDP compris entre 15 et 45 watts. De son côté, Strix Halo remplacerait plutôt les Dragon Range avec 40 unités de calcul RDNA3.5 et un TDP de 55 à 120 watts.

Les dernières rumeurs ne donnent en revanche aucune fenêtre de lancement pour des puces que les précédents bruits de couloir calaient pour le milieu de l'année prochaine (Strix Point) voire le dernier trimestre 2024 (Strix Halo).