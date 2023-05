Différences entre les Ryzen Z1 et les Ryzen 7040U : AMD fait le point

Zen4 et RDNA3 sont de mise dans les deux cas, mais les Z1 et Z1 Extreme profitent d'un processus d'optimisation entièrement pensé pour une utilisation dans le cas d'un boîtier aussi exigu que celui de la ROG Ally. Matthew Hurwitz explique également que le moteur d'intelligence artificielle AMD XDNA n'est pas actif sur les Z1 et Z1 Extreme, ce qui doit permettre de mieux gérer la consommation des puces.

Si Matthew Hurwitz n'en parle pas, il est aussi probable qu'AMD et ASUS se soient penchés sur les rendements de production de puces. L'un dans l'autre, s'il n'est pas question de puces radicalement différentes, on peut supposer que ces petits ajustements permettent de réduire le coût des Z1 et, de fait, celui des consoles ROG Ally.