Plus fort que le M2 d'Apple ? AMD lance son Ryzen 7 7840U pour des laptops fins et performants

À défaut de fournir des données réellement précises, AMD fournit pour l'instant des tableaux comparatifs qui nous permettent d'avoir une première idée de la puissance développée par son 7840U. Le processeur parviendrait ainsi à battre assez facilement la puce M2 d'un Apple MacBook Air sur le terrain applicatif, avec un écart de performances supérieur à 70 % sur le multiprocessing et PassMark 10 en faveur d'AMD. Intel et son Core i7-1360P sont, pour leur part, dépassés en applicatif comme en performances graphiques… et ce grâce à la partie GPU Radeon 780M intégrée par le Ryzen 7 7840U.

D'une génération à l'autre, AMD évoque également une belle progression, avec jusqu'à 24 % de performances applicatives en plus face à l'ancien Ryzen 7 6850H, lancé l'an passé. Toujours selon la marque, cette nouvelle puce offre suffisamment d'efficacité énergétique pour se ternir en haut de tableau et ainsi permettre « une autonomie exceptionnelle » sur les PC portables qui en seront équipés. À ce stade, et comme le note The Verge, AMD ne fournit toutefois aucune donnée précise.