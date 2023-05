AMD confirme de nouvelles Radeon RX « grand public » pour le second trimestre, la 7800 XT repérée

Reste la question des Radeon RX 7700XT et 7800XT pour lesquelles AMD se montre étonnamment silencieuse alors que NVIDIA a déjà lancé plusieurs modèles dans les mêmes eaux (RTX 4070 Ti, RTX 4070). La 7800XT a toutefois été aperçue sur Geekbench.

Une fuite liée à ce logiciel de mesure illustre une configuration basée sur un Ryzen 9 7950X lequel est épaulé par 64 Go de RAM et, donc, une 7800XT. Le score Vulkan de 113 819 points est proche de ce que la RX 6700 produit associée à un Ryzen 7 5700X. Rien de très probant donc, mais la carte semble bel et bien une réalité.