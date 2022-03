AMD : les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6x50XT attendues pour fin avril

Enfin, si NVIDIA ne semble plus devoir proposer de GeForce RTX 3070 Ti dotée de 16 Go de mémoire vidéo, la GeForce RTX 3090 Ti devrait bel et bien sortir : sans doute afin de conserver la couronne de « la carte graphique la plus puissante ». Pour le reste, NVIDIA semble surtout se focaliser sur la prochaine génération… attendue pour septembre.