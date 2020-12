AMD : le Ryzen 7 5800H 23% plus rapide que son prédécesseur en single core sur Geekbench

Le Ryzen 7 5800H prendra la relève du Ryzen 7 4800H en étant toujours armé de 8 cœurs et 16 threads, mais avec des fréquences plus élevées que celles de son aïeul, comprises entre 3,20 GHz de base et 4,44 GHz en boost (contre 2,90 et 4,20 Ghz respectivement pour le modèle actuel). Cette hausse des fréquences s'accompagne d'une répartition de cache qui se précise, avec un peu plus de 4 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3. Pour rappel, le Ryzen 7 4800H se limitait pour sa part à 8 Mo de cache L3. Il faudra voir si la fiche technique du Ryzen 7 5800H se confirme, mais en l'état, AMD aurait doublé la mise de ce côté.

Rappelons que selon plusieurs rumeurs concordantes, AMD miserait pour 2021 sur une gamme mobile « mixte », comprenant des puces sous architecture Zen 2 (celle qui motorise actuellement les processeurs Ryzen 4000 mobiles), mais aussi des processeurs sous architecture Zen 3 (le nouveau design adopté avec les récents CPU de bureau Ryzen 5000). Notre Ryzen 7 5800H serait bien concerné par l'architecture Zen 3. Cela explique en partie les bonnes performances affichées sur GeekBench.