AMD Ryzen Mobile 5000 : une nouvelle gamme bicéphale armée pour envahir le marché

Revenons enfin sur les nouveaux processeurs hautes performances d'AMD pour PC portables gaming. Sur ce terrain, on sent que la marque veut passer la seconde sur un marché encore fermement tenu par Intel. Pour ce faire, AMD la joue fine en renouvelant la gamme « HS » avec des puces de 35 W facilement intégrables à des machines puissantes mais compactes, et en introduisant cette année des variantes « HX » qui miseront ici sur la puissance sans compromis avec un TDP capable d'être configuré à 45 W, et plus si nécessaire. Ces puces « HX » pourront par ailleurs être overclockées, précise AMD, pour des performances plus généreuses encore… Si toutefois les OEM en font le choix et si le système de dissipation des laptops concernés est capable de suivre.

Sur ce segment hautes performances, AMD met en avant deux puces : le Ryzen 9 5980HS (8 cœurs / 16 threads cadencés entre 3,0 et 4,8 GHz, 20 Mo de cache L2+L3 et 35 W de TDP), et sa variante plus énervée, le Ryzen 9 5980XH, qui profite de 300 MHz de plus en fréquence de base et de 45 W de TDP configurable. Deux monstres qui pourraient mener la vie dure à Intel, d'autant que le meilleur ennemi d'AMD ne peut pour l'instant compter que sur une moitié de gamme Tiger Lake-H (10 nm), limitée à 35 W actuellement, et sur une lignée Comet Lake-H (14 nm) vieillissante.

La gamme Ryzen 5000 Mobile d'AMD, au grand complet, va pour sa part équiper des ordinateurs portables de nouvelle génération à compter de mars, avec des machines estampillées Microsoft, ASUS, HP, Xiaomi, Lenovo en encore Acer dans un premier temps. Pour une fois, AMD pourrait donc avoir une longueur d'avance.