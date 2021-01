CES 2021 : Intel officialise ses processeurs mobile de 11e génération, tout ce qu'il faut savoir

Ces nouvelles puces, gravées selon le même procédé en 10 nm que les Tiger Lake précédentes et équipées d'un GPU intégré Intel Xe, doivent apporter plus de puissance aux ordinateurs portables ultra fins et légers qui ne disposent pas de l'espace nécessaire pour embarquer un processeur plus imposant ou une carte graphique.

Pour cette première vague de chipsets, Intel se concentre sur l'entrée de gamme de son offre et laisse le segment premium pour plus tard. Cette nouvelle génération ne concerne ainsi que les processeurs 35W et non ceux de 45W.