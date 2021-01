Lisa Su, P.-D.G. d'AMD, est ravie de la très forte demande de PS5 et Xbox Series

Lisa Su indique également que la demande a été plus forte que prévue, qu'il s'agisse de la console de Sony ou de celles de Microsoft. AMD a donc fait tout son possible pour délivrer plus de puces, principal composant manquant à la fabrication de davantage de PS5 et Xbox Series.

Rappelons que si AMD conçoit les puces, ce n'est pas elle qui les fabrique directement. C'est en effet le fondeur TSMC qui est en charge de cette partie, or il tourne déjà à pleine capacité de ses lignes de production.

Il faut dire que les puce AMD pour PS5 et Xbox Series reposent sur le procédé de gravure en 7 nm, déjà très demandé par d'autres industries. Le passage des smartphones haut de gamme au 5 nm pourrait libérer de la place pour les consoles, mais il va encore falloir attendre plusieurs mois avant que la situation ne se stabilise réellement…