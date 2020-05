AMD booste la production de ses SoC pour la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X

Pourtant, Sony et Microsoft continuent de clamer qu'il n'y aura pas de retard de production malgré l'épidémie actuelle. Cette fois, c'est AMD qui va dans le même sens...

Si les deux constructeurs sont restés bien silencieux jusque là, les choses devraient s'accélérer très bientôt du côté des futures consoles. Tout d'abord, Microsoft prendra la parole ce jeudi pour présenter les premiers jeux des éditeurs tiers à destination de la Xbox Series X. Sony ne devrait pas trop tarder non plus... Mais à cause du coronavirus, beaucoup de joueurs craignent un report de ces machines très attendues.