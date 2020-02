Microsoft détaille les caractéristiques de sa Xbox Series X

La puissance avant tout

Une console pensée pour les joueurs

Source : Xbox

C'est via le site de Xbox que Phil Spencer, président de la marque, a décidé de revenir sur les particularités de la prochaine console. La constructeur s'est exprimé sur son ambition avec la Xbox Series X. Nous en apprenons plus sur les temps de chargement, les composants tels que le SSD ou encore sur des technologies comme le(oupour les intimes). Hélas, Microsoft n'a pas jugé utile de fournir des vidéos pour illustrer ses propos.Tout d'abord, et ce n'est pas une surprise, nous apprenons que la Xbox Series X dispose d'un processeurde nouvelle génération basé sur la dernière architecture AMD Zen 2 et RDNA 2. Les développeurs peuvent donc utiliser les 12 téraflops de la machine (soit deux fois plus de puissance que sur Xbox One X) pour donner naissance à des mondes toujours plus immersifs. De plus, grâce aumentionné précédemment, le framerate des jeux sera plus stable et l'expérience sera plus immersive. En effet, cette technologie permet de privilégier des effets individuels sur n'importe quel élément du décor (personnage, objet...).Ensuite, nous allons rapidement passer sur le fameuxqui permettra d'obtenir des effets de lumières plus réalistes. Mais l'innovation la plus prometteuse se trouve du côté de l'instantanéité. Ainsi, le SSD nouvelle génération de la Xbox Series X réduira drastiquement les écrans de chargement et des mécaniques in-game comme les voyages rapides se feront instantanément. Autre bon point, la console sera capable de relancer plusieurs jeux mis en pause via la fonctionnalité. Nous pourrons alors reprendre directement une partie là où nous en étions.Microsoft réitère aussi le fait que la Xbox Series X pourra atteindre une résolution 8K / 120 FPS via la norme HDMI 2.1. Elle sera bien évidemment rétrocompatible avec tous les jeux Xbox One, Xbox 360 et le softs de la toute première Xbox. Ces titres bénéficieront d'un rendu amélioré au niveau de leur résolution comme de leur framerate. Enfin, ultime point positif pour les joueurs, la fonctiontéléchargera toujours la version d'un jeu adaptée à la console visée. Ainsi, nous n'aurons à acheterqu'une fois pour avoir accès aux versions Xbox One et Xbox Series X du titre.Plus d'informations seront dévoilées à l'occasion de l'E3 2020 (du 9 au 11 juin). Rappelons que la Xbox Series X sortira en fin d'année.