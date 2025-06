CHP1

Pour moi et mes enfants s’il y a plus de jeux en physique, alors on n’achète plus de jeux.

En ce qui me concerne, ça fait déjà un moment que j’achète de moins ens moins de jeux et je me rabat sur les vieux jeux ou l’émulation mais mes enfants suivent de plus en plus mes traces.

Entre les jeux qu’on ne peux plus revendre (donc plus d’argent pour acheter un autre), ceux qui sont bloqués à un usager (voir un PC) et ceux qui sont purement et simplement retirés des serveurs et qui fait qu’on ne peut plus y jouer, je regrette ces nouvelles méthodes et je les boycotte.

Sans compter que ça à tué tout un pan du commerce du jeu avec entre-autres la fermeture pour cause de faillite de centaines de boutiques de jeux ou se réunissait des joueurs pour s’échanger en vivo des solutions.

Pour éviter ça, il faut absolument signer la pétition « Stop Killing Games » qui a déjà recueilli plus de 600.000 signatures.