Récemment, le P.-D.G. de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré aux actionnaires que la société souhaitait « redéfinir ce que signifie » être un fan de la Xbox. Aux récents Game Awards, Microsoft a remis en avant sa nouvelle orientation multiplateforme en rappelant la sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5, tout en confirmant The Outer Worlds 2 sur la console de Sony également. Des licences purement Xbox, comme Halo, Forza, ou encore Gears of War pourraient elles aussi débarquer chez la concurrence.

Rappelons que l'écosystème Xbox est déjà compatible avec de nombreuses plateformes de jeux, notamment les Asus ROG Ally, Logitech GCloud et autres Lenovo Legion Go. Mais il se murmure encore et toujours que le géant américain travaillerait également sur une console portable maison.