Des jeux vidéo Xbox sur PlayStation et Switch ? Microsoft se préparerait à un grand changement

Tout commence la semaine dernière lorsque nos confrères de The Verge et XboxEra ont affirmé que Starfield et Indiana Jones and the Great Circle arriveraient sur PS5. Si, d'après les derniers bruits de couloir, Starfield restera finalement exclusif à l'écosystème Microsoft, une panoplie de titres devrait débarquer sur les plateformes concurrentes.

Pour l'heure, de nombreuses zones d'ombre gravitent encore autour de la philosophie émergente de la branche jeux vidéo de Microsoft. C'est pourquoi la firme de Redmond nous donne rendez-vous dès cette semaine pour aborder les futures évolutions de la marque Xbox.