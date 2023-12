Le Xbox Game Pass sur PlayStation et Switch ? L'étonnante déclaration de Microsoft

Lancé officiellement en juin 2017 auprès du grand public, ce n'est que l'année suivante que le service de Microsoft prend réellement son envol. En janvier 2018, la firme de Redmond annonce l'arrivée des titres first-party dans le Game Pass dès leur jour de commercialisation. Un choix qui marquera alors un premier virage pour le désormais célèbre service d'abonnement, et qui matérialisera les prémices d'une stratégie émergente au sein de la division Xbox.

De l'eau a depuis coulé sous les ponts, et le Xbox Game Pass poursuit son ascension sur PC et consoles. À tel point qu'il pourrait, à terme, se retrouver sur les plateformes concurrentes, à en croire les récentes (et étonnantes) déclarations de Microsoft.