Microsoft augmente la part des revenus accordés aux développeurs

Rompu à l’exercice promotionnel, Jason Beaumont ne manque pas de mettre en avant l’aspect « magique » du Game Pass. Sur certains aspects, nous ne trouvons guère d’arguments à lui opposer. Oui, le Game Pass est inédit dans le paysage vidéoludique. « On n’a plus à convaincre ses amis d’acheter le même jeu pour pouvoir y jouer ensemble. Il suffit d’être abonnés, et on profite de la même ludothèque n’importe où dans le monde ! », s’enthousiasme-t-il encore.

Impossible en tout cas de nier que la popularité du service de jeux par abonnement de Microsoft va grandissante, et que les annonces ici décrites ne risquent pas de le freiner dans sa course. Aux dernières nouvelles, plus de 18 millions de personnes disposaient d’un abonnement au Game Pass.

Le dernier décompte ayant eu lieu peu après la sortie des Xbox Series S et Series X, on est curieux de voir où il en sera en fin d’année prochaine, quand Age of Empires IV et Halo : Infinite seront bel et bien entre les mains des joueuses et des joueurs.