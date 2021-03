Microsoft : l'Auto HDR des Xbox Series bien porté sur Windows comme promis

Pour l'heure, le support de l'Auto HDR n'est possible que pour les membres du Windows Insider Program, auquel il est possible de s'inscrire afin d'accéder au build Windows 10 21337 ou supérieur. Il faut également bien entendu disposer d'un écran compatible avec le HDR et certifié en ce sens. Si celui-ci est bien configuré, l'accès à l'Auto HDR devrait être automatique.

Toutefois, il reste possible de l'activer ou de le désactiver à l'envi dans les Paramètres Windows, dans la catégorie Système, puis dans la sous-catégorie Affichage et enfin dans Paramètres de couleur HD Windows. L'option Auto HDR devrait s'y trouver, et il n'y aura donc plus qu'à l'activer, ou la désactiver, selon les besoins.