Bethesda : plusieurs jeux, dont Skyrim et Fallout 4, profitent du FPS Boost sur Xbox Series X|S

Sur le Xbox Wire, le constructeur américain nous annonce donc que The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Prey, Dishonored: Definitive Edition, Fallout 4 et Fallout 76 viennent de recevoir le FPS Boost (qui double leur framerate). Microsoft précise également que la fonctionnalité n'est pas activée par défaut sur Xbox Series X. En effet, elle demande plus de ressources graphiques et fait chuter la résolution sur les deux Fallout. Il faut donc l'activer manuellement via le menu dédié.