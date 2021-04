Age of Empires IV : le Retour du Roi ?

Les campagnes se baseront donc sur des lieux et des personnages historiques et il ne sera plus question de héros imaginaires comme dans Age of Empires III. Relic espère ainsi captiver davantage les joueurs et c’est aussi pour cela que le studio s’est déplacé à travers le monde : l’idée était ici de recréer au mieux les lieux iconiques utilisés au cours des campagnes. Les architectures et les environnements doivent ainsi être plus proches de la réalité, et ce, au cours des quatre périodes couvertes par le jeu : âge sombre, âge féodal, âge des châteaux et âge impérial. Sans pour autant parler de documentaire, Adam Isgreen évoque l’idée « d’histoire interactive », qui a guidé le studio.