Microsoft : le boss de la division Xbox explique pourquoi les "grands jeux" ne sont plus un impératif

En l'espace de quelques années, particulièrement à la suite des diverses péripéties rencontrées durant l'ère Xbox One, Microsoft a totalement réorienté sa stratégie concernant sa branche gaming. Après le succès de la Xbox 360, le constructeur américain n'est malheureusement pas parvenu à réitérer ses gloires d'antan. Portée par Phil Spencer et ses équipes depuis maintenant plusieurs années, Xbox a enfin réussi à reprendre des couleurs, revenant progressivement dans le vert. Avec une stratégie davantage orientée vers les services (Game Pass, cloud…) et le jeu multijoueur, Xbox s'est aujourd'hui forgé une toute nouvelle identité auprès des joueurs. Et ça, en 2013, c'était encore loin d'être gagné.