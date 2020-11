Xbox aurait encore de nombreux studios sur sa liste de courses, mais aucun japonais

« Les jeux sont ce à quoi les joueurs et joueuses jouent. Nous construisons ces plateformes et ces services pour proposer les meilleurs jeux aux joueuses et joueurs à travers le monde. C'est pourquoi nous avons besoin d'un stock fourni de jeux first-party ».

Tels sont les propos de Phil Spencer. Suite au rachat historique par la société de Redmond de Bethesda et ses studios, Microsoft Studios est passé de 15 équipes de développement à 23.

Mais Microsoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et recherche encore activement de nouveaux studios talentueux pour renforcer son portfolio et ainsi augmenter l'offre de jeux sur les nouvellement arrivées Xbox Series X et S et sur le Xbox Game Pass.

Cependant, à en croire Phil Spencer, cette recherche de studios n'inclut pas, pour l'instant, de studios japonais, contrairement à ce qui avait été rapporté récemment.