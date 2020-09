Microsoft aurait tenté de racheter Bungie (Destiny) à plusieurs reprises

Pourquoi cela ? Et bien les sources affirment que Bungie serait tout simplement trop cher. Pourtant, d'après Eurogamer, les développeurs spécialisés dans le genre FPS souhaiteraient lever des fonds pour leur studio, leurs futurs projets et pour agrandir leur équipe. Microsoft, ou un autre éditeur, pourrait donc bien finir par s'offrir les services de Bungie dans un avenir plus ou moins proche.