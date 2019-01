Activision et Bungie se séparent, ce dernier conserve la licence Destiny

Des investissements chinois importants

», raconte Jason Schreier sur Kotaku . Un signe parmi tant d'autres que le ménage n'était pas heureux, etsurtout de signifier à son ex-moitié que le rythme de publication annuel des extensions dene lui convenait guère.Si Bungie redevient bel et bien indépendant et seul maître à bord de son vaisseau amiral Destiny, le studio de Bellevue n'est pas sans ressources. En juin dernier, Bungie laissait entrer dans son capital le chinois, qui y a investi par moins de. Des fonds destinés, nous dit-on, au développement d'une nouvelle licence vidéoludique.Destiny, pour sa part, restera hébergé sur la plate-forme Battle.net, appartenant à. Mais Bungie affirme que la transition «».Comme un appel du pied à peine intéressé, Mark Rein, cofondateur d'Epic Games, a d'ores et déjà félicité Bungie pour son audace.et ses suites sur l'Epic Games Store ? Après tout, même Ubisoft s'y met