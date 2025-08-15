GPD Win 5 est la première firme à officialiser une console portable à base de la puce Strix Halo d'AMD : une console aux performances renversantes qui ne sera toutefois pas disponible tout de suite, tout de suite…
Dans le petit monde des consoles portables, l'arrivée de la puce AMD Strix Halo pourrait bien faire l'effet d'une bombe du fait d'une puissance graphique sans commune mesure avec ce que l'on connaît. La GPD Win 5 est la première à se présenter à nous, mais attendons les tests avant de nous emballer.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
16 cœurs CPU Zen 5 et 40 cœurs GPU RDNA 3.5
L'officialisation de la GPD Win 5 est tout sauf une surprise tant la machine a déjà été l'objet de multiples publications et, plus important encore, d'une présentation via des interventions d'un influenceur bien connu, The Phawx.
De son vrai nom Cary Golomb, l'influenceur a été démarché par GPD pour mettre en avant la nouvelle console qui, donc, profite d'un maintenant d'une annonce tout ce qu'il y a de plus officiel avec tout ce qu'il faut d'informations techniques et, peut-être le plus important, d'indications quant aux performances que l'on peut espérer. Attention cependant, il ne s'agit que d'évaluations faites par GPD et nous ne saurions donc les prendre pour argent comptant.
Au cœur de la machine et comme nous nous y attendions, il est donc question de proposer la dernière génération de puces, Strix Halo. On parle ici d'un Ryzen AI Max+ 395 avec 16 cœurs CPU Zen 5 cadencés à 3 GHz de base pour 5,1 GHz en boost pour un TDP compris entre 45 et 75 watts. La partie GPU est une Radeon 8060S dotée de 40 unités de calcul en RDNA 3.5.
Pour parfaire la chose, AMD n'intègre rien de moins que 81,25 Mo de cache à sa puce qui peut prendre en charge de la LPDDR5x 8000 MT/s en quad channel. C'est logiquement ce qu'a retenu GPD pour sa console qui est livrée en 32 Go, 64 Go ou 128 Go selon la configuration retenue. Le SSD peut varier entre 1 To, 2 To ou 4 To, mais il s'agit toujours d'un modèle M.2 2280 en NVMe 1.4 PCIe 4.0 x4.
Près de 200 ips sur Apex Legends !
La partie technique de l'annonce de GPD se poursuit avec d'intéressantes confirmations sur la connectique employée. Avec 1x USB4 (40 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) et 4x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbp)s, la machine est redoutable.
Bien sûr, il n'est pas question que d'USB et, via son dock, elle intègre aussi un port RJ45, mais nous n'avons pas ici d'autres précisions. Toujours sur le dock, un port HDMI 2.1 est aussi présent alors que la console elle-même est complétée par un lecteur de cartes microSD et un port pour MiniSSD « 1517 », une toute nouvelle technologie en provenance de Chine qui vient miniaturiser les SSD.
Terminons la technique en évoquant la présence de cette déjà fameuse batterie externe de 80 Wh et d'un bloc secteur de 180 Watts alors que les dimensions de la machine montrent qu'elle est plus compacte que le Steam Deck : 267 x 111,6 x 24,2 mm contre 298 x 117 x 49 mm sur la machine de Valve. Côté poids, on est à 565 g contre 669 g, mais avec la batterie, GPD passe à 915 g. Outch !
Tout un tas d'informations qu'il est bon de confirmer, mais qui étaient déjà plus ou moins toutes connues. L'officialisation de la Win 5 est donc surtout l'occasion de faire le point sur les performances de la machine et GPD n'a pas été avare de tests pour étaler sa puissance : 32 mesures impliquant une vingtaine de jeux ont ainsi été publiées par la firme chinoise.
Il en ressort que, sans surprise, la Win 5 atteint des hauteurs jamais vues dans le monde des consoles portables avec par exemple – et c'est le pire résultat – un score de 42 images par seconde sur Flight Simulator 2024, un titre on ne peut plus difficile pour ces machines. Même en activant tous les effets graphiques, ray tracing compris, Cyberpunk 2077 tourne encore à 45 ips.
Il y a un bémol à ces mesures, VideoCardz – relais de GPD – ne donne aucune précision sur la définition utilisée. Dommage. Cela dit, 98 ips sur Forza Horizon 5 ou encore 61 ips sur le très exigeant Alan Wake 2 – détails au maximum – c'est une prouesse. Histoire d'enfoncer le clou, citons Baldur's Gate 3 et Red Dead Redemption 2 et leur convaincant 75 ips, détails au maximum.
Achevons cet article sur une mauvaise note. En effet, malgré le caractère très officiel de cette annonce, GPD n'a donné aucune précision sur le prix de vente de la machine – ça risque de faire mal alors que l'on s'attend à plus de 1800 euros – et la sortie ne semble pas prévue avant, au mieux, septembre.