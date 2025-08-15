Bien sûr, il n'est pas question que d'USB et, via son dock, elle intègre aussi un port RJ45, mais nous n'avons pas ici d'autres précisions. Toujours sur le dock, un port HDMI 2.1 est aussi présent alors que la console elle-même est complétée par un lecteur de cartes microSD et un port pour MiniSSD « 1517 », une toute nouvelle technologie en provenance de Chine qui vient miniaturiser les SSD.

Terminons la technique en évoquant la présence de cette déjà fameuse batterie externe de 80 Wh et d'un bloc secteur de 180 Watts alors que les dimensions de la machine montrent qu'elle est plus compacte que le Steam Deck : 267 x 111,6 x 24,2 mm contre 298 x 117 x 49 mm sur la machine de Valve. Côté poids, on est à 565 g contre 669 g, mais avec la batterie, GPD passe à 915 g. Outch !

Tout un tas d'informations qu'il est bon de confirmer, mais qui étaient déjà plus ou moins toutes connues. L'officialisation de la Win 5 est donc surtout l'occasion de faire le point sur les performances de la machine et GPD n'a pas été avare de tests pour étaler sa puissance : 32 mesures impliquant une vingtaine de jeux ont ainsi été publiées par la firme chinoise.