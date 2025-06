De fait, nos confrères n'hésitent pas à parler d'une puissance graphique trois fois supérieures pour ce prototype par rapport aux solution Strix Point. Il y a toutefois plusieurs questions qui se posent et, bien sûr, en premier lieu le fait qu'il n'est question que d'un prototype à propos duquel on ne sait presque rien.

Il ne faut pas non plus oublier que les puces Strix Halo sont données par AMD pour un TDP par défaut de 55 watts (ajustable jusqu'à 120 watts). Un tel chiffre ne pose pas de problème sur un mini-PC et passe encore encore sur un laptop, mais sur une console portable, c'est beaucoup plus délicat.

Enfin, quand bien même la console portable soit un jour produite, fonctionnelle et performante sans nous brûler les mains, se pose laquestion du prix. Les mini-PC Strix Halo n'impliquent pas les mêmes défis techniques et sont déjà facturés plus de 1 500 euros : une dépasserait très largement ce chiffre.