Enfin, et ce n'est pas rien non plus, AOKZOE met en avant une imposante batterie de 72,7 Wh. Certes, ce n'est pas autant que celle de l'ASUS ROG Ally X avec ses 80 Wh, mais cela va malgré tout dans le bon sens et montre que la plupart des fabricants ont compris que le principal problème de ces consoles puissantes est le décalage entre les performances et l'autonomie.

Nous n'en saurons pas plus pour le moment. AOKZOE évoque simplement un « coming soon » (« pour bientôt » en français) concernant la date de sortie et ne dit rien du prix de vente. Ça risque de piquer, d'ailleurs.