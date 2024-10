Sur le papier, OneXPlayer semble en passe de nous proposer la console portable la plus puissante et la plus moderne jamais commercialisée avec, pour l'animer, le Ryzen AI HX 370 d'AMD.

Une puce qui associe 12 cœurs Zen 5 et une solution graphique Radeon 890M, mais qui ne sera cependant pas la seule option : des versions plus abordables à base de Ryzen 7 8840U et Ryzen AI 9 365 sont également au programme.