Plus mince que la ROG Ally, la OneXfly intègre un Ryzen 7840U en moins de 600 grammes

Aujourd'hui, OneNetbook présente déjà une nouvelle machine, la OneXfly qui devrait profiter très bientôt d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. À la manière de sa grande sœur, la OneXfly s'appuie sur la dernière génération d'APU AMD, mais il est cette fois confirmé que c'est le Ryzen 7 7840U qui a été retenu par le fabricant.

En revanche, OneNetbook affiche cette fois des dimensions plus modestes sur de nombreux points. La OneXfly garde effectivement la même diagonale d'écran que les Steam Deck et autres ROG Ally (7 pouces). La définition d'image (1 920 x 1 080 pixels) et la fréquence de rafraîchissement (120 Hz) sont d'ailleurs très proches de celles de la machine d'ASUS.