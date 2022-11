Cette nouvelle console portable va intégrer un Core i7 13e génération

Les autres différences se situent dans les entrailles de la console. Dans tous les cas, OneXPlayer propose des versions AMD et Intel. La OneXPlayer 2 Intel sera cependant la seule à embarquer un Core de 13e génération, Raptor Lake. La gamme Raptor Lake mobile n’est toujours pas officielle, les références exactes de la puce ne sont donc pas connues. Néanmoins, s’agit vraisemblablement du Core i7-1360P. Notez que les OneXPlayer Mini et Mini Pro embarquent respectivement des Core de 11e et 12e générations (Tiger Lake et Alder Lake).