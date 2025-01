Comme évoqué plus haut, ce sont donc trois nouveaux APUs pour consoles portables qu'AMD a choisi de présenter ce 6 janvier : les Z2 Go, Z2 et Z2 Extreme, dont les approches respectives devraient permettre l'arrivée de machines à des tarifs plus variés… voire même carrément de tirer les prix vers le bas, au moins dans certains cas.

Avec ses 8 coeurs / 16 threads cadencés à 5,0 GHz en boost, ses 24 Mo de cache et ses 16 coeurs graphiques, l'AMD Ryzen Z2 Extreme est la mouture la plus haut de gamme. L'AMD Ryzen Z2 « classique » s'installe désormais comme une solution intermédiaire. On gagne ici 100 MHz de fréquence en boost, mais l'on perd 4 coeurs GPU pour se limiter à un total de 12.

L'AMD Ryzen Z2 Go est au final la version qui fait le plus de compromis. Elle se maintient en effet à 12 coeurs GPU, mais passe à une partie CPU bien plus modeste, limitée à 4 coeurs / 8 threads cadencés à un maximum de 4,3 GHz… et accompagnés de seulement 10 Mo de cache. Sans surprise, c'est cette référence que l'on trouvera sur les consoles les plus abordables.