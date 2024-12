Confirmée il y a tout juste 24 heures, la nouvelle Gaming Zone se précise dès maintenant grâce à nos confrères de VideoCardz qui, c'était courru d'avance, précisent l'intégration d'une puce AMD de nouvelle génération.

Il devrait être question d'un composant associant des cœurs CPU Zen 5 et des cœurs GPU RDNA 3.5 puisque Zotac a déjà promis un « matériel plus puissant » pour cette seconde génération de console. Reste maintenant à savoir si l'APU sera de la gamme Strix Point, Krackan Point ou, moins vraisemblable, Strix Halo. De la gamme retenue dépendront autant la puissance de la Gaming Zone « 2 » que son autonomie.

Une mise à jour hardware laisse aussi à penser que Zotac ajuste le sous-système mémoire et l'unité de stockage. Pour cette dernière, il ne serait pas compliqué de passer le SSD 512 Go PCIe Gen 4 x4 de la Gaming Zone à un modèle au moins 1 To, mais les choses semblent plus complexes pour la mémoire vive : la Gaming Zone disposait déjà de 16 Go de LPDDR5X-7500, une configuration plus que correcte, que Zotac pourrait passer en 8500 Mt/s ?

En revanche, il ne semble pas question de modifier l'écran de la Gaming Zone pour cette nouvelle version. On serait donc toujours sur une dalle AMOLED de seulement 7 pouces de diagonale. C'est sans doute sur ce point qu'un autre upgrade aurait été intéressant. Rappelons que le Steam Deck OLED est en 7,6 pouces et que Lenovo vise les 8 pouces sur sa Legion Go S.

Rendez-vous est donc pris au CES de LAs Vegas, sur le stand Zotac, pour en savoir plus alors que tout porte à croire que la disponibilité de la nouvelle Gaming Zone est calée sur le premier trimestre 2025.