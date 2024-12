Selon la configuration, la puce sera épaulée par 16 ou 32 Go de LPDDR5X et d'un SSD de 512 Go ou 1 To en PCIe Gen 4 x4, format 2242. Lenovo intègre deux ports USB4 pour plus de polyvalence et une imposante batterie de 55,5 Wh. Bien sûr, on trouve déjà plus gros sur le marché, mais une telle capacité semble en phase avec les exigences de la puce Z2 Go.

Enfin, et c'est sans doute le plus important, il serait question d'une sortie au cours du premier trimestre 2025 à un prix tournant autour des 600 euros. Si tout cela se confirme, la Legion Go S pourrait constituer une vraie concurrente au Steam Deck OLED : certes, on perd l'OLED, mais on gagne un écran plus grand et quelques autres avantages (2x USB4, SSD 2242…).