L'événement du CES 2025 pourrait inaugurer une nouvelle phase dans l'évolution des consoles portables PC. La présence simultanée de Valve et Microsoft soulève des questions sur les futures orientations de ce marché. Si la Legion Go première génération avait marqué les esprits avec son imposant écran de 8,8 pouces, les nouvelles versions semblent privilégier une approche plus diversifiée pour répondre aux attentes variées des joueurs. Toujours dans cette optique de diversité, Lenovo pourrait annoncer un dual boot sur ses consoles Windows « Rainway » d'un côté et SteamOS de l'autre. Une autre stratégie serait de réserver SteamOS à la Legion Go S tandis que les deux autres consoles seraient équipées de Windows, tout en laissant la possibilité aux bidouilleurs d'installer l'autre système d'exploitation.

La perspective d'un dual boot serait la plus intéressante, surtout quand on sait que la compatibilité de Proton, la technologie qui permet au Steam Deck de faire tourner des jeux Windows, est assez aléatoire. Là où certains jeux tournent mieux que nativement sur Windows malgré la présence d'une couche de compatibilité, d'autres sont tout bonnement incompatibles, notamment les jeux multijoueurs équipées d'un logiciel anti-triche lié au kernel.