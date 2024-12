Autre point important, à l'inverse de la Legion Go S, qui change radicalement de design (écran 7 pouces, format plus compact), la Legion Go « 2 » devrait garder le design de la Legion Go et, en particulier, conserver le système de contrôleurs de petite taille détachables, à la manière de la Nintendo Switch. Une solution qui a fait l'originalité de la Legion Go.

Enfin, nos confrères semblent sûrs que Lenovo se prépare pour le CES. Il est attendu qu'au cours du salon de Las Vegas, la firme présente les différents modèles de Legion Go et en annonce dates de sortie et prix de lancement.