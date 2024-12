En septembre dernier, Lenovo confirmait, de manière un peu accidentelle, ses projets en matière de consoles portables. Ceux-ci ont été confirmés quelques mois plus tard avec, notamment, le cas de la Legion Go S.

Si une Legion Go « Gen Two » dans le style de la première console du fabricant est donc bien dans les cartons, cette Legion Go S change aussi pas mal de style avec un modèle plus classique : l'écran redescend à une diagonale de 7 pouces, et les contrôleurs ne sont plus détachables. Il se pourrait toutefois que les choses soient plus originales du côté du système d'exploitation.

Vous en avez l'habitude, il ne s'agit pas d'informations confirmées par Lenovo, et nos confrères de The Verge déclarent que nous en saurons sans doute d'avantage au cours du prochain CES de Las Vegas, qui se tiendra du 7 au 10 janvier prochains dans la plus grande ville du Nevada.