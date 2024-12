Lenovo structurerait intelligemment son offre de consoles portables. Avec la Legion Go et son Z2 Extreme positionnée en haut de gamme, et maintenant cette Legion Go S plus compacte, le constructeur couvre différents segments du marché avec pour objectif de concurrencer Nintendo et Steam sur le segment entrée de gamme et les autres constructeurs s'armant de comme ROG sur le haut de gamme. Quid de la Legion Go Lite avec un écran de 8,4 pouces dont les rumeurs nous faisaient écho il y a quelques mois ? Il pourrait en fait s'agir du modèle milieu de gamme qui accueillerait le chipset Z2.

Fort des retours d'expérience sur sa première console, Lenovo semble avoir particulièrement travaillé sur les points critiques. La réduction du format devrait naturellement améliorer la portabilité, point faible majeur de la Legion Go originale qui avait été critiquée pour son encombrement et son poids conséquent.

L'arrivée de la Legion Go S marque une nouvelle étape dans la maturation du marché des consoles portables PC. Si les caractéristiques techniques définitives et le prix restent encore à confirmer, cette orientation vers un format plus compact témoigne d'une volonté de Lenovo de proposer une alternative crédible au Steam Deck. L'année 2025 s'annonce particulièrement intéressante pour les amateurs de jeu nomade. Outre l'arrivée inéluctable de la Switch 2, de nombreux constructeurs comme ROG se préparent à rafraîchir ou lancer leurs consoles avec les Z2 d'AMD.