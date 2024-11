Les derniers résultats financiers de Nintendo sont sans appel : les ventes de la Switch ont chuté de 31% par rapport à l'an dernier. Cette baisse s'explique notamment par un calendrier de sorties moins attractif et l'absence de blockbusters comme « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom » ou le film Super Mario. Les analystes sont formels : annoncer la Switch 2 maintenant pourrait encore plus impacter les ventes pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.