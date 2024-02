Nintendo Switch 2 : la console serait officialisée en mars et jouirait d'un boost pour la rétrocompatibilité

L'autre rumeur du jour concerne la rétrocompatibilité. Elle nous provient cette fois du journaliste Brésilien PH, qui affirme que la Nintendo Switch 2 sera pleinement rétrocompatible avec les jeux Switch, que ce soit au format physique (cartouches) ou au format numérique (eShop).

Mieux encore, les titres jouiraient d'un meilleur framerate et bénéficieraient d'améliorations visuelles. L'été dernier, lors d'une présentation secrète de la Nintendo Switch 2, des développeurs auraient d'ailleurs pu découvrir en avant-première une version améliorée de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De quoi donner du crédit à cette rumeur ? Peut-être bien…