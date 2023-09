La Nintendo Switch 2 présentée en secret à des développeurs de jeux vidéo

Alors que la Nintendo Switch soufflera sa septième bougie le 3 mars 2024, il est vrai que la console hybride de Big N commence quelque peu à accuser le poids des années. Si elle se hisse désormais à la troisième place du classement des consoles les plus vendues dans le monde, et que la dernière production en date, à savoir The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, rencontre un succès phénoménal, les joueurs et joueuses sont depuis plusieurs mois dans l'attente d'informations à se mettre sous la dent au sujet de celle qui aura le privilège (et la lourde tâche) de succéder à la Nintendo Switch.