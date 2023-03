Nintendo Switch 2 : fuite, annonce et date de sortie, il y a du nouveau !

À cela s'ajoutent également des fuites concernant les DLC de Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate, évoquant l'arrivée d'une mise à jour graphique pour « de nouveaux modèles de Nintendo Switch ». Un patch d'amélioration graphique qui serait ainsi disponible sur cette nouvelle machine, un peu à l'instar de ce qui se pratiquait jadis sur PS4 Pro et Xbox One X.

Ainsi, selon certains, Nintendo pourrait officialiser cette « nouvelle » Nintendo Switch à la fin de cette année 2023. Reste désormais à deviner quelle sera son appellation définitive. Nintendo NEW Switch ? Nintendo Switch Pro ? Nintendo Switch U ?