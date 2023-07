Gamescom : pourquoi l'édition 2023 vaudra le détour en Allemagne ?

Au vu des participants, nous pourrions bien prendre les organisateurs de la Gamescom au mot pour le beau programme annoncé. Les éditeurs majeurs que sont Xbox et Nintendo devraient nous en dire plus sur leurs prochains gros titres comme Starfield et Forza Motorsport du côté de Xbox, ou encore Super Mario RPG et Super Mario Bros. Wonder du côté de Nintendo. Nous ne sommes bien sûr pas à l'abri de belles surprises exclusives à l'événement sous forme des désormais bien connues « WORLD PREMIERE ».