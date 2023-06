Summer Game Fest : quel est le programme et comment regarder le "non-E3"

S'il faut s'attendre à des « WORLD PREMIERE » et annonces fortes en pagaille, des rumeurs et fuites récentes en laissent présager de plus importantes qui auront lieu demain soir. Nous pouvons notamment citer comme candidats très potentiels l'extension d'Elden Ring et des nouvelles des remakes de Metal Gear Solid 3, de Silent Hill 2 (et potentiellement du nouveau au sujet de Castlevania) ainsi que de Marvel's Spider-Man 2.