Starfield : enfin la date de sortie officielle !

Préparez donc votre plus belle tenue d'astronaute et votre vaisseau rutilant pour explorer le nouveau RPG en monde ouvert du studio à l'origine de la mythique saga The Elder Scrolls, il ne reste plus que 6 mois à attendre (on a quand même un peu hâte).

Cette toute nouvelle licence de Bethesda nous emmène en effet pour la toute première fois dans l'espace, plus précisément autour du groupe d'explorateurs la Constellation. Une fois n'est pas coutume, nous pourrons créer de toutes pièces notre personnage et orienter ses compétences selon nos préférences.