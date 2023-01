Xbox : le plein d'infos et de gameplay pour les gros jeux à venir (et il était temps)

Petite surprise de ce Developer_Direct : l'intervention de Tango Gameworks, dirigé par Shinji Mikami, papa de Resident Evil et plus récemment de The Evil Within. Pour le nouveau jeu du talentueux studio, virage total à 180 degrés avec Hi-Fi RUSH, un jeu d'action et de rythme sur du rock qui dépote.

Nous y incarnons Chai, un rockeur dans l'âme qui se retrouve affublé d'implants cybernétiques, dont un cœur battant en rythme avec les sons qui l'entourent. Il cherche alors à faire tomber la mégacorporation corrompue qui l'a manipulé et rejeté comme étant défectueux. Cet habile ressort scénaristique vient pleinement justifier cet univers fou et rock'n roll, avec une patte artistique digne d'un film d'animation.

Nous aurons donc droit à des phases de plateforme et des combats tout en musique rock, où il faudra appuyer sur les touches en rythme avec le morceau. Autre surprise de cette présentation : Hi-Fi RUSH est déjà disponible sur PC, Xbox Series X|S et Game Pass. Rock On !