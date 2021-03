ID@Xbox : les annonces de jeux indépendants à retenir

On prend les mêmes et on recommence. Toujours développé par , Hello Neighbor 2 vous fait incarner un journaliste enquêtant sur Monsieur Peterson : un inquiétant voisin d’une banlieue tranquille. La nouveauté de cette édition ? L’IA de l’antagoniste est dopée au machine learning, et s’adapte en fonction des actions de tous les joueurs en jeu. En résulte une expérience plus terrifiante que jamais… du moins d’après les développeurs.