Xbox Game Pass : en décembre, Among Us, Skyrim, Yakuza et bien d'autres arrivent

Commençons par signaler l'arrivée « bientôt » de Killer Queen Black (console), Cybershadow (console et PC) et The Medium (PC et console), et surtout des versions Remastered des jeux Yakuza 3, 4 et 5, mais aussi de Yakuza 6: The Song of Life, sur PC et console. Jusqu'ici exclusive aux consoles Sony, toute la saga sera donc bientôt désormais proposée en intégralité sur PC. À l'inverse, Mørkredd est lui disponible dès maintenant sur toutes les plateformes où est proposé le Game Pass.

Le 15 décembre, un jeu qu'environ tous les joueurs possèdent déjà débarquera malgré tout, à savoir The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (console et Android).

Le 17 décembre enfin suivra le plus gros des troupes : le phénomène Among Us (PC), Beholder: Complet Edition (console et Android), Code Vein (console et Android), The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC), le très sympathique Monster Train (console), MotoGP 20 (toutes les plateformes), My Friend Pedro (Android), Neoverse (console et Android) et enfin Wilmot’s Warehouse (console et PC).